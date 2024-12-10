Вестник Кавказа

Крупнейший осетинский агрокомплекс подключили к электросетям

Крупнейший осетинский агрокомплекс подключили к электросетям
© Фото: пресс-служба ПАО “Россети Северный Кавказ“
Крупнейший тепличный комплекс Северной Осетии "Алания" готов к работе – сегодня его подключили к электроэнергии. С выходом на полную мощность комбинат станет одним из крупнейших на всем Северном Кавказе.

Североосетинские энергетики сегодня завершили технологическое подключение к электросетям тепличного комбината "Алания", сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Энергетики построили для комплекса отдельную ЛЭП, модернизировали под него оборудование на питающей подстанции 110 кВ "Ногир", а также смонтировали две новые линейные ячейки с современными вакуумными выключателями, передает "АиФ-Ставрополье".

Мощность, которую будет потреблять новый комплекс - 6 МВт, после его выхода на полную мощность оно будет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе.

Ранее энергетики компании подключили с электросетям еще один крупный объект в республике - горнолыжную трассу нового курорта "Алания парк", который уже потребляет такую же мощность.

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