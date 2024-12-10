Крупнейший осетинский агрокомплекс подключили к электросетям

Североосетинские энергетики сегодня завершили технологическое подключение к электросетям тепличного комбината "Алания", сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".
Энергетики построили для комплекса отдельную ЛЭП, модернизировали под него оборудование на питающей подстанции 110 кВ "Ногир", а также смонтировали две новые линейные ячейки с современными вакуумными выключателями, передает "АиФ-Ставрополье".
Мощность, которую будет потреблять новый комплекс - 6 МВт, после его выхода на полную мощность оно будет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе.
Ранее энергетики компании подключили с электросетям еще один крупный объект в республике - горнолыжную трассу нового курорта "Алания парк", который уже потребляет такую же мощность.