Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии не отказалась от госфинансирования

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские оппозиционные партии не стали отказываться от государственного финансирования, отметили в ЦИК страны. Отказ написала одна из четырех партий.

У оппозиционных партий в Грузии до вечера 26 декабря было время, чтобы написать отказ от государственного финансирования  - однако отказалась от бюджетных денег только одна партия, информирует ЦИК Грузии.

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогу выборов, проведенных 26 октября, пока не вошли в парламент, так как считают, что должны быть проведены новые выборы. При этом он не отказываются от государственного финансирования, отметили в ЦИК. Грузии. Отказ написала только "Коалиция за перемены".

По мнению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это показывает, что оппозиция признает итоги парламентских выборов.

"3 из 4 партий, преодолевших порог, признали результаты выборов. Помимо этого, из тех партий, кто не преодолел порог, еще две, которым полагалось финансирование, также признали результаты выборов"

– Кобахидзе

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