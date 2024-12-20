Вестник Кавказа

Сколько тонн мазута собрали с пляжей Краснодарского края?

Сколько тонн мазута собрали с пляжей Краснодарского края?
© Фото: оперштаб Краснодарского края
С 15 декабря специалисты и добровольцы собрали свыше 37 тыс т грунта, загрязненного нефтепродуктами, с пляжей Кубани. В работах участвуют до 10 тыс человек.

На Кубани собрали свыше 37 тыс т загрязненного мазутом грунта с момента ЧП с участием танкеров в Черном море, что произошло 15 декабря, рассказали в местном оперативном штабе.

«Волонтерами, спасателями и спецслужбами собрано уже 37 тыс. тонн загрязненного грунта. Оттуда вывезли 33,5 тыс. тонн замазученного песка. Сегодня в этой работе были задействованы почти 8 тыс. человек»

- оперштаб Краснодарского края

Также сегодня специалисты и добровольцы приступили к сооружению защиты уже очищенных участков пляжей в Анапе от шторма. Они начали создавать длинный ров.

Помимо этого, начали работы по налаживанию откачки нефти из затонувших в Керченском проливе танкеров.

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