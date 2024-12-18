Завершено расследование дела по крушению самолета Bek Air в Казахстане

В Казахстане завершилось расследование по факту авиакатастрофы, случившейся пять лет назад. В результате крушения самолета Bek Air погибли 14 человек.

Расследование уголовного дела, связанного с крушением самолета Bek Air в Казахстане завершено.

«В настоящее время согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса стороной защиты подозреваемых лиц осуществляется ознакомление с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления с материалами дела будет принято процессуальное решение»

– Департамента полиции на транспорте РК

Самолет, направлявшийся из Алматы в столицу Казахстана потерпел крушение при взлете. ЧП произошло ровно пять лет назад - 27 декабря 2019 года. В катастрофе погибли 14 человек.

Отметим, что в Минтрансе Казахстане недавно поделились тем, что есть вероятность возобновления дела.