Вестник Кавказа

Завершено расследование дела по крушению самолета Bek Air в Казахстане

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане завершилось расследование по факту авиакатастрофы, случившейся пять лет назад. В результате крушения самолета Bek Air погибли 14 человек.

Расследование уголовного дела, связанного с крушением самолета Bek Air в Казахстане завершено.

«В настоящее время согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса стороной защиты подозреваемых лиц осуществляется ознакомление с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления с материалами дела будет принято процессуальное решение»

– Департамента полиции на транспорте РК

Самолет, направлявшийся из Алматы в столицу Казахстана потерпел крушение при взлете. ЧП произошло ровно пять лет назад - 27 декабря 2019 года. В катастрофе погибли 14 человек.

Отметим, что в Минтрансе Казахстане недавно поделились тем, что есть вероятность возобновления дела.

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