Транзит грузов через порты Ирана вырос почти на 40%

В Иране подсчитали показатели грузоперевозок через порты страны. В этом году отмечается рост транзита товаров.

Порты Ирана обработали на 37% больше грузов в этом году, об этом поведал замминистра путей сообщения исламской республики Али Акбар Сафаи.

Сообщается, что показатели измеряли с начала весны до конца декабря. Порты Ирана за это время приняли свыше 9 млн тонн товаров.

Сафаи подчеркнул, что большое значение имеет развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые должны увеличить потенциал транзита грузов страны.

Планируется, что с перспективными торговыми маршрутами транзит грузов через порты исламской республики достигнет 40 млн тонн.