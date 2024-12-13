Вестник Кавказа

Транзит грузов через порты Ирана вырос почти на 40%

Транзит грузов через порты Ирана вырос почти на 40%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране подсчитали показатели грузоперевозок через порты страны. В этом году отмечается рост транзита товаров.

Порты Ирана обработали на 37% больше грузов в этом году, об этом поведал замминистра путей сообщения исламской республики Али Акбар Сафаи. 

Сообщается, что показатели измеряли с начала весны до конца декабря. Порты Ирана за это время приняли свыше 9 млн тонн товаров. 

Сафаи подчеркнул, что большое значение имеет развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые должны увеличить потенциал транзита грузов страны. 

Планируется, что с перспективными торговыми маршрутами транзит грузов через  порты исламской республики достигнет 40 млн тонн.

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