Максим Шевченко. Почему Иран не капитулирует под ударами США и Израиля?

С февраля 2026 года война между Ираном, США и Израилем перешла в затяжную фазу конфликта. Коалиция Трампа и Нетаньяху демонстрирует стратегическое расхождение, Израиль очутился вне ключевых переговоров Тегерана и Вашингтона, а перемирие, объявленное в апреле, оказалось лишь затишьем перед очередной эскалацией.

Как сейчас развивается ситуация вокруг Ирана, кому выгодно затягивание конфликта, что подорвало единство блока США и Израиля, кто рискует потерять все в ходе войны, когда и каким образом завершится противостояние на Ближнем Востоке — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.