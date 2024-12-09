Нефть из затонувших на Кубани танкеров откачают специальной установкой

В Краснодарский край привезли оборудование, которое позволит откачать из затонувших танкеров нефтепродукты. Из-за разлива мазута объявлен режим ЧС.

В ликвидации экологической катастрофы в Черном море будет задействована установка для откачки нефтепродуктов из потерпевших крушение в середине декабря двух кораблей, проинформировали в оперштабе Краснодарского края.

"На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала"

– оперштаб

Ведутся подготовительные работы для испытания установки на берегу, уточнили в штабе.

Напомним, два танкера затонули на Кубани, что привело к масштабному загрязнению побережья мазутом. На потонувших судах остается большое количество нефтепродуктов, которые могут привести к дальнейшему загрязнению.

В связи с разливом нефти в регионе введен режим ЧС федерального характера.