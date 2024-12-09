Нефть из затонувших на Кубани танкеров откачают специальной установкой

В ликвидации экологической катастрофы в Черном море будет задействована установка для откачки нефтепродуктов из потерпевших крушение в середине декабря двух кораблей, проинформировали в оперштабе Краснодарского края.
"На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала"
– оперштаб
Ведутся подготовительные работы для испытания установки на берегу, уточнили в штабе.
Напомним, два танкера затонули на Кубани, что привело к масштабному загрязнению побережья мазутом. На потонувших судах остается большое количество нефтепродуктов, которые могут привести к дальнейшему загрязнению.
В связи с разливом нефти в регионе введен режим ЧС федерального характера.