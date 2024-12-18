Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в больницу

В Yeni Klinika доставили семерых азербайджанцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Семерых граждан Азербайджана, которые пострадали при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, доставили в больницу Yeni Klinika в Баку.

Пострадавшие в авиакатастрофе были доставлены в Азербайджан специальным рейсом AZAL. Также перевезены тела 4 граждан страны.

Отмечается, что пострадавшие чувствуют себя хорошо. В настоящее время они получают всю необходимую медицинскую помощь от врачей.

Напомним, 25 декабря в Актау рухнул самолет компании "Азербайджанских авиалиний", который направлялся из Баку в Грозный. На борту самолет находились 67 человек.