Вестник Кавказа

Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в больницу

Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в больницу
© Фото: Trend
В Yeni Klinika доставили семерых азербайджанцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Семерых граждан Азербайджана, которые пострадали при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, доставили в больницу Yeni Klinika в Баку.

Пострадавшие в авиакатастрофе были доставлены в Азербайджан специальным рейсом AZAL. Также перевезены тела 4 граждан страны.

Отмечается, что пострадавшие чувствуют себя хорошо. В настоящее время они получают всю необходимую медицинскую помощь от врачей.

Напомним, 25 декабря в Актау рухнул самолет компании "Азербайджанских авиалиний", который направлялся из Баку в Грозный. На борту самолет находились 67 человек.

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