Вестник Кавказа

Израильский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию

Израильский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания El Al отменил рейсы в Россию. Причина связана с авиакатастрофой в Актау. Информация пассажирам будет объявлена позже.

Израильский авиаперевозчик El Al приостановил полеты Москву из Тель-Авива, сообщил РИА Новости представитель компании.

Он заявил, что причина приостановки рейсов связана с авиакатастрофой в Актау, которая произошла 25 декабря.

Представитель подчеркнул, что будет проведена оценка ситуации и соответственно будет принято решение о возобновлении работы.

В компании добавили, что информация будет отправлена клиентам компании в ближайшее время.

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту самолета находились 67 человек.

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