Израильский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию

Авиакомпания El Al отменил рейсы в Россию. Причина связана с авиакатастрофой в Актау. Информация пассажирам будет объявлена позже.
Израильский авиаперевозчик El Al приостановил полеты Москву из Тель-Авива, сообщил РИА Новости представитель компании.
Он заявил, что причина приостановки рейсов связана с авиакатастрофой в Актау, которая произошла 25 декабря.
Представитель подчеркнул, что будет проведена оценка ситуации и соответственно будет принято решение о возобновлении работы.
В компании добавили, что информация будет отправлена клиентам компании в ближайшее время.
Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту самолета находились 67 человек.