Фигурантом дела о фальсификации доказательств стал экс-глава отделения МВД в Карачаево-Черкесии

Экс-сотрудника правоохранительных органов в КЧР подозревают в фальсификации доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Суд в Карачаево-Черкесии займется рассмотрением уголовного дела в отношении сотрудника полиции. Об этом 27 декабря рассказали в региональном управлении СКР.
Следствие полагает, что мужчина, занимавший на тот момент должность главы отделения МВД в КЧР, подготовил материалы с неверными сведениями о совершении жителем республики административного правонарушения. Он пошел на этот шаг, чтобы добиться улучшения показателей на работе.
Опираясь на эти документы, суд необоснованно постановил назначить потерпевшему административное наказание.
Преступление было раскрыто сотрудники местного ФСБ.