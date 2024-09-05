Бывший мэр Магаса останется под арестом до середины февраля

ВС Ингушетии продлили арест бывшему экс-главе города Магас. Экс-градоначальник был задержан в сентябре этого года по подозрению в превышении полномочий.

Бывший мэра Магаса Усмун Аушев будет оставаться под арестом в течение еще по меньшей мере двух месяцев. Об этом 25 декабря рассказали в Верховном суде Ингушетии.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Магасского суда о продлении срока содержания под стражей 38-летнего Усмана Аушева до 17 февраля по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)"

– представитель суда

Согласно предварительной информации, в прошлом году году Аушев, занимавший на тот момент должность мэра Магаса, утвердил завышенные сметы по ремонту городских сетей электроснабжения.

После этого экс-градоначальник покинул свой пост и сбежал из Ингушетии. Его объявили в розыск, а позднее задержали.