В Ингушетии арестован бывший мэр Магаса

Экс-глава Магаса Усман Аушев заключен под арест на двухмесячный срок. Бывший градоначальник обвиняется в превышении полномочий.

В Республике Ингушетия Магасский районный суд постановил арестовать бывшего мэра города Усмана Аушева на два месяца, передает "Интерфакс".

"Постановлением суда по ходатайству следователя полиции Аушев арестован на два месяца"

– представитель суда

Аушев обвиняется в превышении должностных полномочий, экс-чиновник зимой 2023 года утвердил завышенные сметы по ремонту сетей электроснабжения в Магасе. Ущерб бюджету оценивается почти в 2 млн рублей.

Ранее Аушев был объявлен в федеральный розыск, правоохранители задержали его в Грозном.