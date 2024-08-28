Вестник Кавказа

Бывший глава Магаса пойман в Чечне

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грозном поймали экс-мэра Магаса. Он был объявлен в розыск за коррупцию. На период расследования бывший чиновник будет находиться под арестом.

Экс-руководитель Магаса Усман Аушев задержан в Грозном правоохранителями Ингушетии по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Информация о розыске Аушева появилась ранее в базе розыска МВД России, при этом статья не была раскрыта. Позднее стало известно, что экс-мэра обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Его объявили в розыск.

Были проведены мероприятия по поимке бывшего чиновника. В них участвовали работники сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по региону, которые установили местонахождение Аушева.

По данным ведомства, с 10 января по 6 февраля 2023 года экс-глава Магаса, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения, утвердил завышенные локально-сметные расчеты. Ущерб составил почти 2 млн рублей.

После этого случая Аушев покинул пост руководителя города и покинул республику. Спустя время в МВД выявили факт превышения полномочий и возбудили дело против Аушева.

Отмечается, что на период расследования экс-градоначальник будет находиться под арестом.

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