Калиматов рассказал о готовившемся в Ингушетии теракте

Теракт в Ингушетии планировался по аналогии с событиями в Дагестане, и совершить его должны были такие же зомбированные Западом молодые люди, готовые убивать соотечественников ради идей радикального ислама, рассказал глава региона.

Запад не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в России: здержанные в Ингушетии члены международной террористической организации планировали совершить нападение на сотрудников силовых структур и православный храм по аналогии с нападением в Дагестане в июне текущего года, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Шесть членов международной террористической организации планировали нападение на правоохранителей и православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже. Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане, когда в ходе нападения террористов был убит священнослужитель и 15 правоохранителей"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона посетовал на то, что молодые люди без нужных религиозных знаний легко попадают в сети идеологов радикального ислама – зомбированные этими идеями, они готовы идти против основ семьи и закона, убивая мирных людей.

"Наши религиозные деятели всегда призывают нас к добру и миру. Молодежь должна прислушиваться к ним, а не к чужим "имамам", вносящим смуту в наше общество"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии также отметил огромную роль родителей в воспитании молодежи: они должны быть очень внимательны к своим детям, знать, с кем они дружат, в каких группах общаются и где проводят время, в противном случае может наступить день, когда они принесут всем много горя.

Западные идеологи не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России, и Северный Кавказ они считают самым уязвимым местом для достижения своих целей, добавил Калиматов.

Напомним, представители силовых ведомств сегодня арестовали в Ингушетии троих жителей, которых подозревают в подготовке теракта в ингушской Сунже – они планировали устроить взрыв в городской церкви. Все они оказались сторонниками одной из запрещенных в России террористических организаций. А при обыске в домах у еще троих жителей Ингушетии, которых заподозрили в участии в террористической организации, силовики нашли взрывные устройства.