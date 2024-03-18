В Ингушетии снова готовили теракты

Следственный комитет РФ возбудил дело против троих жителей Ингушетии, которых подозревают в подготовке теракта с ингушской Сунже – они планировали устроить взрыв в городской церкви, все они арестованы.

В церкви ингушской Сунжи готовился теракт, а также другие диверсии в городе – представители спецслужб задержали троих сторонников одной из запрещенных в России террористических организаций, которые планировали акции, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору"

- Следственный комитет

Следствие уже установило, что злоумышленники планировали целый ряд диверсий – одна из них планировалась в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже, передает РИА Новости.

Террористы арестованы решением суда и содержатся под стражей, следствие продолжается.

К сожалению, такие группы террористов в республике не редкость: так, при обыске в домах у еще троих жителей Ингушетии, которых заподозрили в участии в террористической организации, силовики нашли взрывные устройства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по месту проживания еще троих местных жителей республики обнаружены взрывные устройства"

- Следственный комитет

Все они задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ, в отношении них ведется проверка, добавили в пресс-службе СК РФ.