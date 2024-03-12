Взрывчатка члена бандгруппы обнаружена в частном доме в Ингушетии

В частном доме в Ингушетии найдено взрывное устройство, которое принадлежало члену уничтоженной бандгрупы. Она была нейтрализована в ходе КТО в Карабулаке.

В одном из частных домовладений в Сунже обнаружили взрывное устройство, принадлежащее члену нейтрализованной бандгруппы. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

"В ходе проведения обследования домовладения по ул. Чеченская в городе Сунжа, где ранее проживал один из участников бандгруппы, совершившей нападение на стационарный пост в селе Кантышево, правоохранители обнаружили взрывное устройство"

– пресс-служба мэрии

Что произошло?

В начале этого спецназ ФСБ ликвидировал в ходе режима КТО в Карабулаке бандгруппу из шести человек. Согласно предварительным данным, все они были сторонниками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) и причастны к нескольким терактам, включая атаку на пост ДПС и убийство трех правоохранителей в марте прошлого года. В федеральном розыске находился глава банды, а также двое других ее членов.