Вестник Кавказа

Правоохранители нашли тайник ликвидированных в Ингушетии боевиков

тайник боевиков в Ингушетии
© Фото: сайт МВД Ингушетии
Тайник боевиков располагался в лесу в Сунженском районе. В нем были найдены запасы еды и медикаменты.

В Сунженском районе Ингушетии найден тайник боевиков, нейтрализованных в начале этого месяца в ходе режима контртеррористической операции Карабулаке. Об этом рассказали в МВД региона.

"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты устроенный в земле схрон"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что в тайнике находились продукты питания и медицинские изделия.

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