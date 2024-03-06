Правоохранители нашли тайник ликвидированных в Ингушетии боевиков

Тайник боевиков располагался в лесу в Сунженском районе. В нем были найдены запасы еды и медикаменты.

В Сунженском районе Ингушетии найден тайник боевиков, нейтрализованных в начале этого месяца в ходе режима контртеррористической операции Карабулаке. Об этом рассказали в МВД региона.

"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты устроенный в земле схрон"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что в тайнике находились продукты питания и медицинские изделия.