В Ингушетии ищут пособника карабулакских боевиков

В Ингушетии объявили в розыск двоюродного брата боевиков, убитых в ходе КТО в ингушском Карабулаке – он подозревается в пособничестве террористам, и также, как один из террористов, является наркозависимым.

Помимо еще одного террориста, сумевшего скрыться от возмездия, ингушские силовики объявили в розыск двоюродного брата боевиков, убитых в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии - Юсупа Цуроева, сообщает Telegram-канал "Розыск Ингушетия".

Его, 33-летнего уроженца станицы Орджоникидзевской ЧИАССР (ныне - города Сунжа) подозревают в пособничестве и участии в террористической организации, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.

"Следственными органами в рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступлений террористической направленности разыскивается уроженец ст. Орджоникидзевская ЧИАССР ЦУРОЕВ Юсуп Юнусович, 28.10.1990 г.р. (двоюродный брат нейтрализованных ФСБ России 03.03.2024 Зелимхана и Тагира Цуроевых)"

- Telegram-канал "Розыск Ингушетия"

По данным канала, пособник террористов Юсуп Цуроев приходится двоюродным братом Зелимхана и Тагира Цуроевых, ликвидированных 3 марта. Уточняется, что Юсуп долго лечился в рехабах от наркозависимости.

Как и ликвидированный в ходе КТО Ганиев, Цуроев зависит от наркотиков и долгое время лечился от своей зависимости в различных реабилитационных центрах, говорится в сообщении.

"Впрочем, какие "праведники", такой и "джихад"" – сетует Telegram-канал.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ингушские правоохранители объявили в розыск одного из участников уничтоженной в Карабулаке бандгруппы, предупредив, что мужчина вооружен и очень опасен. При его участии совершено три нападения на полицейских и есть угроза совершения иных преступлений террористической направленности. Гражданам, которые помогают подозреваемому скрываться и оказывают ему различную помощь, тоже грозит уголовное преследование за содействие террористу, - предупредили в пресс-службе МВД по региону.