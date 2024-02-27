Одного из членов нейтрализованной бандгруппы не могут найти в Ингушетии

Ингушские правоохранители объявили в розыск одного из участников уничтоженной в Карабулаке бандгруппы. Мужчина вооружен и очень опасен.

В Ингушетии ищут одного из членов бандитской группы, ликвидированной накануне в ходе режима контртеррористической операции. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Разыскиваемый 1987 года рождения вооружен и очень опасен. При его участии совершено три нападения на полицейских и есть угроза совершения иных преступлений террористической направленности"

– пресс-служба ведомства

В МВД подчеркнули, что гражданам, которые помогают подозреваемому скрываться и оказывают ему различную помощь, грозит уголовное преследование за содействие террористу.

Что произошло?

В минувшую субботу в Карабулаке ввели режим КТО из-за бандитской группы, планировавшей совершать различного рода террористические действия. Она была найдена и заблокирована в многоквартирном доме. В целях безопасности проживающих в соседних домах граждан эвакуировали.

В ходе перестрелки почти все бандиты были уничтожены. Они являлись сторонниками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду терактов, включая нападение на пост ДТП и убийство трех полицейских весной 2023 года. Главарь банды и двое ее членов ранее были объявлены в федеральный розыск.