В Ингушетии расследуют покушение на убийство силовиков

Ингушские следователи открыли уголовное дело по следам завершившейся контртеррористической операции в Карабулаке – о попытке убийства полицейских. В квартире, где были уничтожены шестеро боевиков, найдены огнестрельное оружие и патроны.

Как рассказали в СКР, в Ингушетии было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство силовиков – такое решение было принято по итогам контртеррористической операции в Карабулаке, где были уничтожены 6 боевиков.

Следователи уточнили, что накануне при проверке данных о местонахождении участников НВФ в Карабулаке силовики потребовали предоставить доступ в одну из местных квартир и находившиеся в ней злоумышленники ответили вооруженным сопротивлением.

К настоящему времени ингушское СУ СКР произвели обыск квартиры, где укрывались боевики, нашли в ней и изъяли огнестрельное оружие и патроны. Следствие продолжается для выяснений обстоятельств преступления.

Напомним, что в этой квартире в Карабулаке находились участники запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, участвовавшие в убийстве полицейский в марте прошлого года. Трое из шести были объявлены в федеральный розыск.