Вестник Кавказа

Пострадавшие в авиакатастрофе в Актау россияне находятся в крайне тяжелом состоянии

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Двое россиян, которые пострадали при крушении самолета в Казахстане, находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные травмы.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о состоянии граждан России, которые пострадали при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Министр здравоохранения отметил, что состояние у одного человека оценивается как легкое, еще двое с множественными повреждениями находятся в крайне тяжелом состоянии.

Руководитель ведомства также добавил, что остальные граждане, пострадавшие при авиакатастрофе в западной части Казахстана, имеют состояние средней степени тяжести.

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау. На борту находились 67 человек.

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