Опознаны трое россиян, погибших в авиакатастрофе в Актау

В Казахстане ведутся работы по опознанию погибших при крушении самолета AZAL. Из семи погибших россиян опознаны на трое.

Продолжается опознание жертв авиакатастрофы в Казахстане, установлены личности троих граждан РФ из числа погибших, передает ТАСС.

Всего в катастрофе погибли 38 человек, все тела найдены. На утро 26 декабря опознаны были семеро, сейчас их число возросло до десяти.

"10 человек опознали, из них трое граждан России, 3 гражданина Казахстана и 4 гражданина Азербайджана"

– оперштаб на месте крушения

На борту самолета, упавшего в Актау вчера, находились 16 россиян, из них выжили 9 человек, 7 погибли.