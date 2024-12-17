Вестник Кавказа

В крушении самолета в Актау погибли 38 человек – вице-премьер Казахстана

В крушении самолета в Актау погибли 38 человек – вице-премьер Казахстана
© Фото: МЧС Казахстана
Зампредседателя правительства Казахстана Канат Бозумбаев назвал последние данные по жертвам и пострадавшим в авиакатастрофе с самолетом Баку-Грозный, которая произошла сегодня в Актау.

Трагедия в небе над Актау унесла жизни 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который в данный момент находится на месте авиакатастрофы.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших"

– Канат Бозумбаев

Вице-премьер, глава госкомиссии по расследованию ЧП, уточнил, что выжили и были госпитализированы с травмами 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Одиннадцать из них находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

Бозумбаев также уточнил, что тела жертв трагедии пострадали при пожаре, поэтому будет проводиться специальная процедура опознания.

Он добавил, что одна из раненых остается без сознания, и ее личность пока не установлена.

Вице-премьер также сообщил, что расследование авиакатастрофы проводят Генпрокуратура и МВД, а также авиационные власти Казахстана, в нем участвуют и их азербайджанские коллеги.

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