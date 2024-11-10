Вестник Кавказа

Девять россиян находятся в больнице после падения самолета AZAL

Девять россиян находятся в больнице после падения самолета AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девять граждан России госпитализированы после авиакатастрофы возле Актау. Утром самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

В МЧС Казахстана сообщили о госпитализации 29 человек, включая 9 россиян, после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" возле казахстанского Актау.

В ведомстве отметили, что в больницу, помимо 9 граждан РФ и 15 жителей Азербайджана, находятся 2 гражданина Кыргызстана и 3 человека, гражданство которых уточняется.

Напомним, лайнер, совершавший рейс Баку-Грозный, упал сегодня утром возле казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

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