Названы направления, по которым AZAL продолжит летать в Россию

«Азербайджанские авиалинии» будут выполнять авиарейсы в шесть российских городов. По другим направлениям рейсы отменены с 28 декабря.
Авиаперевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) назвал города России, в которые продолжится выполнение рейсов.
Расписание перевозчик пересматривает после крушения самолета, направлявшегося из Баку в Грозный.
"AZAL продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск"
– компания
Все вылеты выполняются из Баку.
Ранее стало известно, что с завтрашнего дня приостанавливаются рейсы в шесть российских городов - в основном это города Юга России.