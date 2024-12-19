Вестник Кавказа

Названы направления, по которым AZAL продолжит летать в Россию

Названы направления, по которым AZAL продолжит летать в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
«Азербайджанские авиалинии» будут выполнять авиарейсы в шесть российских городов. По другим направлениям рейсы отменены с 28 декабря.

Авиаперевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) назвал города России, в которые продолжится выполнение рейсов.

Расписание перевозчик пересматривает после крушения самолета, направлявшегося из Баку в Грозный.

"AZAL продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск"

– компания

Все вылеты выполняются из Баку.

Ранее стало известно, что с завтрашнего дня приостанавливаются рейсы в шесть российских городов - в основном это города Юга России.

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