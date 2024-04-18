Вестник Кавказа

QAZAQ AIR на месяц приостановила полеты в Екатеринбург

QAZAQ AIR на месяц приостановила полеты в Екатеринбург
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанская авиакомпания прекращает полеты из Астаны в Екатеринбург: QAZAQ AIR не будет выполнять их в течение месяца. В пресс-службе назвали и причину такого решения.

Рейсы Астана-Екатеринбург авиакомпании QAZAQ AIR отменяются на месяц, сообщили в ее пресс-службе.

Переводчик уточнил, что "вынужден" на некоторое время приостановить полеты по данному маршруту.

Воспользоваться этими рейсами будет невозможно с завтрашнего дня по 27 января.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию"

– QAZAQ AIR

В пресс-службе обратили внимание на то, что изменения не распространятся на рейсы в Омск и Новосибирск: они остаются безопасными и продолжат выполняться.

В авиакомпании также обозначили дальнейшие перспективы рейсов в Екатеринбург. В сообщении уточняется, что специалисты перевозчика снова проведут проверку и оценят все риски. Если они не будут обнаружены, то пассажиры снова смогут воспользоваться отмененными в данный момент рейсами.

В QAZAQ AIR добавили, что пассажирам, рейсы которых оказались отменены, вернут все потраченные ими деньги. При желании они смогут перебронировать билеты и полететь другими рейсами, эта услуга бесплатна.

Напомним, ранее стало известно, что израильская авиакомпания El Al временно приостановила выполнение рейсов. Решение пока действует на несколько дней, продлевать приостановку или нет – перевозчик решит на будущей неделе.

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