QAZAQ AIR на месяц приостановила полеты в Екатеринбург

Рейсы Астана-Екатеринбург авиакомпании QAZAQ AIR отменяются на месяц, сообщили в ее пресс-службе.
Переводчик уточнил, что "вынужден" на некоторое время приостановить полеты по данному маршруту.
Воспользоваться этими рейсами будет невозможно с завтрашнего дня по 27 января.
"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию"
– QAZAQ AIR
В пресс-службе обратили внимание на то, что изменения не распространятся на рейсы в Омск и Новосибирск: они остаются безопасными и продолжат выполняться.
В авиакомпании также обозначили дальнейшие перспективы рейсов в Екатеринбург. В сообщении уточняется, что специалисты перевозчика снова проведут проверку и оценят все риски. Если они не будут обнаружены, то пассажиры снова смогут воспользоваться отмененными в данный момент рейсами.
В QAZAQ AIR добавили, что пассажирам, рейсы которых оказались отменены, вернут все потраченные ими деньги. При желании они смогут перебронировать билеты и полететь другими рейсами, эта услуга бесплатна.
Напомним, ранее стало известно, что израильская авиакомпания El Al временно приостановила выполнение рейсов. Решение пока действует на несколько дней, продлевать приостановку или нет – перевозчик решит на будущей неделе.