Вестник Кавказа

AZAL приостановил полеты из Баку в российские города

AZAL приостановил полеты из Баку в российские города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Азербайджанские авиалинии" приостановят рейсы из Баку в города России. 25 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный потерпел крушение.

Авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" приостанавливает полеты из Баку в российские города, пишет пресс-служба компании.

Заявление вступает в силу с 28 декабря. Будут приостановлены рейсы из столицы Азербайджана в Сочи (Краснодарский край), Волгоград, Уфу (Башкортостан), Самару, Грозный (Чечня), Минводы (Ставрополье) и Махачкалу (Дагестан).

"Авиакомпания AZAL, принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала и Минводы"

- AZАL

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший рейсом Баку-Грозный, потерпел крушение в городе Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек.

Отмечается, что в авиакатастрофе погибли 38 человек, среди них – граждане России, Азербайджана и Казахстана.

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