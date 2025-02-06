Мария Захарова: мы приветствуем визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву на 9 мая

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Москва приветствует скорый визит Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Она напомнила, что народы Азербайджана и Армении героически участвовали во всех значимых операциях Великой Отечественной войны.

Россия приветствует визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях в честь Великой Победы. Об этом в ходе брифинга для журналистов 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

"Ждем и руководство Азербайджана, и Армении. И, конечно, только рады всегда видеть лидеров стран, которые получили приглашение и подтвердили свое участие. Нами ведется масштабная подготовительная работа на всех направлениях. В ней задействовано все наше государство для достойного празднования этой важнейшей, объединяющей даты. Мы помним о вкладе каждого из народов многонационального Советского Союза, их значимой роли в общей победе над германским нацизмом и японским милитаризмом", – сообщила российский дипломат.

Она напомнила, что сотни тысяч представителей азербайджанского и армянского народов героически принимали участие во всех значимых операциях Великой Отечественной войны.

"Примерно половина из них не вернулась с фронта. Более 100 представителей от каждой на тот момент республики, а сейчас государства, стали героями Советского Союза. Трудились нефтяники Азербайджана. Как вы знаете, они поставляли на фронт львиную долю нефти, нефтепродуктов. Армения производила более 300 видов необходимой фронту продукции", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Самое важное, продолжила она, что в этих странах хранят память о тех событиях, о ветеренах так же искренне и бережно, как это делает Россия.

"Не переписывают историю, а наоборот, делают все, чтобы ее сохранять и передавать будущим поколениям, и эти будущие поколения воспитывают в соответствующем уважении к героическому подвигу воинов. Мы же видим, как и в этих странах проводятся каждый год соответствующие акции, и как мы совместно предпринимаем усилия на международных площадках в этом контексте", – указала Мария Захарова.

Она также поблагодарила руководство Азербайджана и Армении за бережное отношение к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.

"Пользуясь случаем и вашим вопросом, хочу сказать огромное спасибо этим странам за уход за мемориалами, за комплексами, за могилами, где покоятся воины всех национальностей, в том числе и связанных с нашей многонациональной страной", – заключила представитель МИД РФ.