Премьер Армении заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность в любой момент подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном, заявил он сегодня.
Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, написал в своем Telegram-канале премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я готов поставить свою подпись под этим документом"
- Никол Пашинян
Напомним, 13 марта в кулуарах XII Глобального Бакинского форума глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что переговоры по согласованию текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией завершились: армянская сторона приняла предложения азербайджанской по двум пунктам документа, которые до последнего времени оставались не согласованными. Армении осталось внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану, отметил дипломат.