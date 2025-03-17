Мария Захарова: Армения не сообщала России о прекращении контактов по разблокированию коммуникаций

Москва официально не получала от Еревана сведений о прекращении участия армянской стороны в трехсторонней рабочей группе Россия-Азербайджан-Армения по разблокированию коммуникаций – об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян объявил, что Ереван больше не намерен участвовать в рабочей группе по разблокированию коммуникаций, действующей на уровне вице-премьеров.
Мария Захарова в первую очередь обратила внимание, что Ален Симонян не уполномочен делать такие объявления, поскольку работа этой группы не входит в его сферу ответственности. "В Армении этим вопросом занимается вице-премьер Мгер Григорян. Поэтому, наверное, нужно обратиться к Еревану с вопросом, не поменялись ли они местами в плане реализации этого досье. Я даже не хочу комментировать конкретное заявление (Алена Симоняна) ровно потому, что это не его компетенция, причем не по нашей оценке, а по оценке и поручениям армянского руководства", - сказал она.
Дипломат напомнила о важности формата трехсторонней рабочей группы. "В соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне 2020-2022 годов была создана профильная трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. В ее рамках проделана огромная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимности и суверенитета", - отметила Мария Захарова.
"Да, мы видим деструктивное влияние западных стран. Также мы видим, что позиции армянских властей иногда, а порой и нередко вызывают у нас вопросы. Из-за этих двух факторов сотрудничество в группе застопорилось. Мы это неоднократно комментировали, и мы уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в рабочей группе не только будет способствовать восстановлению транспортно-логистической системы Южного Кавказа, позволит вписать ее в более масштабные схемы перевозки грузов в Азию и обратно, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие как Армении, так и всего региона в целом", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Если позиция официального Еревана изменилась – это его суверенное право – тогда, наверное, было бы правильно, если бы они об этом заявили на соответствующем уровне", - заключила Мария Захарова.