Мария Захарова: Армения не сообщала России о прекращении контактов по разблокированию коммуникаций

Армения не информировала Россию об отказе от формата трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций, сообщила "Вестнику Кавказа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждение спикера парламента Армении Алена Симоняна об отсутствии у Еревана планов работать в этом формате.

Москва официально не получала от Еревана сведений о прекращении участия армянской стороны в трехсторонней рабочей группе Россия-Азербайджан-Армения по разблокированию коммуникаций – об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян объявил, что Ереван больше не намерен участвовать в рабочей группе по разблокированию коммуникаций, действующей на уровне вице-премьеров.

Мария Захарова в первую очередь обратила внимание, что Ален Симонян не уполномочен делать такие объявления, поскольку работа этой группы не входит в его сферу ответственности. "В Армении этим вопросом занимается вице-премьер Мгер Григорян. Поэтому, наверное, нужно обратиться к Еревану с вопросом, не поменялись ли они местами в плане реализации этого досье. Я даже не хочу комментировать конкретное заявление (Алена Симоняна) ровно потому, что это не его компетенция, причем не по нашей оценке, а по оценке и поручениям армянского руководства", - сказал она.

Дипломат напомнила о важности формата трехсторонней рабочей группы. "В соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне 2020-2022 годов была создана профильная трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. В ее рамках проделана огромная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимности и суверенитета", - отметила Мария Захарова.

"Да, мы видим деструктивное влияние западных стран. Также мы видим, что позиции армянских властей иногда, а порой и нередко вызывают у нас вопросы. Из-за этих двух факторов сотрудничество в группе застопорилось. Мы это неоднократно комментировали, и мы уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в рабочей группе не только будет способствовать восстановлению транспортно-логистической системы Южного Кавказа, позволит вписать ее в более масштабные схемы перевозки грузов в Азию и обратно, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие как Армении, так и всего региона в целом", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Если позиция официального Еревана изменилась – это его суверенное право – тогда, наверное, было бы правильно, если бы они об этом заявили на соответствующем уровне", - заключила Мария Захарова.