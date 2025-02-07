Верховный лидер Ирана назвал маловероятным удар США по стране

В Тегеране считают низкой вероятность эскалации со стороны США. Однако власти Ирана готовы как к отражению внешней агрессии, так и к борьбе с внутренними врагами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что вероятность военной агрессии США мала. Однако Иран, по словам Хаменеи, готов к жесткому ответу на эскалацию.

"Они (США - ред.) угрожают причинением (Ирану - ред.) зла... Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар"

– аятолла Али Хаменеи

Также Хаменеи не исключил вероятности попыток со стороны Вашингтона дестабилизировать ситуацию внутри Ирана. Однако эти попытки обречены на провал, так как, по словам Хаменеи, "ответ даст сам иранский народ".

Напомним, что в воскресенье лидер США Дональд Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками, если власти Ирана откажутся от сделки по ядерному вопросу. В самом Тегеране ранее заявили, что не намерены вести прямые переговоры с США. В стране также подготовили к пуску баллистические ракеты на случай эскалации.