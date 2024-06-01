Пасха в Грузии 2025: яйца не подорожают

Жителям Грузии пообещали сохранить неизменными цены на яйца перед Пасхой 2025. Праздник наступит 20 апреля.
Цены на яйца в Грузии останутся прежними перед Пасхой, пообещал директор компании "Кумиси" Гогита Маисурадзе.
"Никакого повышения цен не будет, наоборот. Мы всегда делаем скидки на Новый год и Пасху. Скидки будут в определенные дни, поэтому цена точно не вырастет"
- Гогита Маисурадзе
Напомним, что Пасху в 2025 году в Грузии будут отмечать 20 апреля, как и другие церкви, относящиеся к восточному христианству. Пасха в Грузии – государственный праздник, в связи с которым жители страны могут официально отдохнуть от работы с пятницы по понедельник (с 18 апреля по 21 апреля).