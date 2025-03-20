Вестник Кавказа

Природный пожар в Абхазии потушили

Природный пожар в Абхазии потушили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сухостой горел в Очамчырском районе Абхазии несколько дней: накануне площадь пожара достигла 10 га. Сегодня стало известно о полной ликвидации огня.

В Очамчырском районе Абхазии потушили возгорание сухостоя. Накануне пожар разросся до 10 га, рассказал глава районной ПСЧ Мурман Пачулия.

Огнеборцы справились с огнем еще вчерашним вечером, передал он в разговоре с изданием Sputnik Абхазия. После этого пошел дождь, который исключил появление новых очагов возгорания.

Ранее Мурман Пачулия сообщил, что в Абхазии участились природные пожары из-за окончания периода дождей и наступления теплой погоды. Чаще всего причина возникновения возгораний – человеческий фактор.

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