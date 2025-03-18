Вестник Кавказа

Очамчырский район Абхазии охватили природные пожары

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
С прекращением дождей и приходом весеннего тепла участились природные пожары в Очамчырском районе Абхазии – огонь вспыхивает в разных местах, горит прошлогодний сухостой, а причиной возгораний спасатели назвают человеческий фактор.

В Очамчырском районе Абхазии начались природные пожары – сейчас в регионе горит около 10 га сухостоя и лесополосы, сообщил начальник пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия.

"Сегодня были Ачагуара, Маркула, Кындыг. Горит в основном сухостой, местами деревья. Есть и труднодоступные участки"

- Мурман Пачулия

Пожары в регионе начались после окончания дождей и длятся уже третий день подряд - на каждый вызов отправляется по одной бригаде спасателей со спецтехникой, рассказал спасатель, передает Sputnik Абхазия.

Как правило, причиной ЧП выступает человеческий фактор – в первую очередь, это беспечность туристов, устраивающих пикники на природе. В значительной степени виноваты в них и местные жители, которые даже не пытаются помочь спасателям защитить свои сельхозугодья и дома, добавил Пачулия.

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