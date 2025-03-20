Вестник Кавказа

Иран подготовил ракеты для ответа на эскалацию со стороны США – СМИ

Иран подготовил ракеты для ответа на эскалацию со стороны США – СМИ
© Фото: Tasnim
Армия Ирана подготовила ракеты к запуску на случай возможной вооруженной агрессии со стороны США. Ранее Вашингтон пригрозил Тегерану бомбардировками.

Иран готов ответить пуском ракет на возможную агрессию со стороны США. Ракеты вооруженных сил Исламской Республики находятся в состоянии боевой готовности, передают иранские СМИ.

"Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого"

– Tehran Times 

Сообщается, что ракеты нацелены на военные базы Вашингтона в регионе.  

Вчера лидер США Дональд Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками, если стороны не заключат соглашение по ядерному вопросу. Власти Ирана ранее отказали Вашингтону в прямых переговорах, на которых настаивал Трамп. Тегеран готов к дипломатии только через посредников.

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