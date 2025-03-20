Иран подготовил ракеты для ответа на эскалацию со стороны США – СМИ

Иран готов ответить пуском ракет на возможную агрессию со стороны США. Ракеты вооруженных сил Исламской Республики находятся в состоянии боевой готовности, передают иранские СМИ.
"Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого"
– Tehran Times
Сообщается, что ракеты нацелены на военные базы Вашингтона в регионе.
Вчера лидер США Дональд Трамп пригрозил Тегерану бомбардировками, если стороны не заключат соглашение по ядерному вопросу. Власти Ирана ранее отказали Вашингтону в прямых переговорах, на которых настаивал Трамп. Тегеран готов к дипломатии только через посредников.