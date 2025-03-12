Иран нарастил зарубежные пассажирские авиаперевозки

Иранские аэропорты, расположенные в 54 крупных городах страны, за 11 месяцев иранского года нарастили число пассажирских авиаперевозок за рубеж на 20%, до 3,5 миллионов человек, сообщила Иранская компания аэропортов.

Иранские авиаторы подвели итоги пассажирских авиаперевозок за рубеж – их рост за минувший иранский год, исчисляемый с 20 марта 2024 по 19 февраля 2025 года, составил 20% по сравнению с годом ранее, сообщает Иранская компания аэропортов (Iran Airports Company).

Всего за 11 месяцев иранские авиакомпании обеспечили пассажиропоток по международным направлениям в 3,5 млн человек, тогда как годом ранее через иранские аэропорты за рубеж вылетели около 2,92 млн пассажиров, передает Trend.

На сегодняшний день в стране действуют 54 гражданских аэропорта, 14 из которых - международные. В среднем иранские воздушные гавани с учетом внутренних авиалиний перевозят в год до 30 млн авиапассажиров.