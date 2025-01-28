Вестник Кавказа

Иран нарастил число торговых центров в Западной Азии

Иран нарастил число торговых центров в Западной Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранских торговых центров в соседних странах стало больше, что не преминуло сказаться на росте товарооборота с Турцией, Ираком, ОАЭ и Оманом, сообщил генеральный директор департамента Организации развития торговли Ирана.

Иран наращивает число торговых центров в странах Западной Азии, рассказал генеральный директор департамента региона Организации развития торговли Ирана Абдол-Амир Рабихави.

Основная цель такого подхода - реклама иранской продукции, и в этом году организация проявила иной, более ответственный подход к организации таких выставок, а также к приему и отправке на них торговых делегаций, передает иранское информационное агентство IRNA.

Наибольшее количество павильонов Ирана с успехом работало на международных выставках в Турции, Ираке, ОАЭ и ​​Омане: именно на них страна смогла наиболее ярко и эффектно продемонстрировать свои промышленные и производственные возможности, это немедленно сказалось на росте новых рынков иранской продукции.

"Наибольшее количество торговых делегаций было принято из Турции, Ирака и Омана. Также был осуществлен прием делегаций из ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии, в частности – на выставке Iran Expo 1403. Уже начато планирование Expo в следующем году"

- Абдол-Амир Рабихави

Рабихави объявил об увеличении числа торговых центров в текущем году и добавил: торговые центры наряду с посольствами и торговыми атташе – важное звено в развитии отрасли, которое обеспечивает прекрасные возможности для торговли с государственным и частным секторами в странах, заинтересованных в таком взаимодействии.

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