Иран нарастил число торговых центров в Западной Азии

Иран наращивает число торговых центров в странах Западной Азии, рассказал генеральный директор департамента региона Организации развития торговли Ирана Абдол-Амир Рабихави.
Основная цель такого подхода - реклама иранской продукции, и в этом году организация проявила иной, более ответственный подход к организации таких выставок, а также к приему и отправке на них торговых делегаций, передает иранское информационное агентство IRNA.
Наибольшее количество павильонов Ирана с успехом работало на международных выставках в Турции, Ираке, ОАЭ и Омане: именно на них страна смогла наиболее ярко и эффектно продемонстрировать свои промышленные и производственные возможности, это немедленно сказалось на росте новых рынков иранской продукции.
"Наибольшее количество торговых делегаций было принято из Турции, Ирака и Омана. Также был осуществлен прием делегаций из ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии, в частности – на выставке Iran Expo 1403. Уже начато планирование Expo в следующем году"
- Абдол-Амир Рабихави
Рабихави объявил об увеличении числа торговых центров в текущем году и добавил: торговые центры наряду с посольствами и торговыми атташе – важное звено в развитии отрасли, которое обеспечивает прекрасные возможности для торговли с государственным и частным секторами в странах, заинтересованных в таком взаимодействии.