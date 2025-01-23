В Севастополе прошла волна "телефонных минирований"

Правоохранители Севастополя сегодня зафиксировали целую волну сообщений о минировании ряда госучреждений города федерального значения, все обхекты проверяют представители спецслужб.

По Севастополю сегодня прокатилась целая волна так называемых "телефонных минирований" – звонки о бомбах, заложенных в правительстве города и ряда его социальных учреждений поступали дежурным правоохранительных структур, сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Михаил Развожаев.

"Сегодня на электронные почты правительства Севастополя, объектов образования, здравоохранения, культуры и других официальных учреждений Севастополя поступают письма о минировании"

- Михаил Развожаев

Градоначальник предположил, что за этой волной как правило фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, цель которых – посеять панику среди населения и осложнить работу этих учреждений.

Тем не менее – это повод не терять бдительности городским силовым структурам, и подразделения различных спецслужб уже начали проверку по всем адресам, как это и предписано нормативными актами.