Ураза-байрам отмечают мусульмане мира

В воскресенье отмечается один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам. Он знаменует собой прощание с благословенным месяцем Рамадан, в течение которого верующие соблюдают пост.

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр). Праздник разговения означает окончание месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают 30-дневный пост, отказывая себе в приеме пищи и воды в дневное время суток.

Традиции празднования Ураза-байрам берут свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – Шавваля. Сегодня Ураза-байрам отмечается в странах Африки, Азии и Европы. В этом году он пришелся на 30 марта.

Свои поздравления мусульманам в связи с праздником направил президент России Владимир Путин.

В телеграмме, размещенной на портале Центрального духовного управления мусульман, глава государства отметил их роль в развитии РФ.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. <...> Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив"

– Владимир Путин

В связи с празднованием Ураза-байрам в нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа дни с 31 марта по 1 апреля объявлены нерабочими. Торжественное богослужение сегодня с утра также проходит в Соборной мечети в Москве. Там состоится проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина, а также коллективный намаз по случаю Ураза-байрам.

Азербайджан

В Азербайджане праздник носит название Рамазан. С окончанием поста верующих поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Дорогие сестры и братья! Передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам. Да примет Аллах ваш пост и молитвы. С праздником Рамазан!"

– глава государства

К поздравлениям в связи с Рамазаном также присоединилась первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Текст поздравления она разместила на своих страницах в социальных сетях.

"Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Пусть Всевышний примет ваши молитвы и пост, дарует всем людям здоровье и счастье, а нашему миру – спокойствие, благополучие и светлые дни!"

– Мехрибан Алиева

Казахстан

В Казахстане Праздник разговения называется Ораза айт. Поздравляя соотечественников, президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман.

"В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы"

– президент РК

Он добавил, что данный праздник глубоко созвучен исконным ценностям казахстанского народа.

"И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана! Желаю всем счастья и благополучия!"

– Касым-Жомарт Токаев