Ураза-байрам отмечают мусульмане мира

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр). Праздник разговения означает окончание месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают 30-дневный пост, отказывая себе в приеме пищи и воды в дневное время суток.
Традиции празднования Ураза-байрам берут свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – Шавваля. Сегодня Ураза-байрам отмечается в странах Африки, Азии и Европы. В этом году он пришелся на 30 марта.
Свои поздравления мусульманам в связи с праздником направил президент России Владимир Путин.
В телеграмме, размещенной на портале Центрального духовного управления мусульман, глава государства отметил их роль в развитии РФ.
"Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. <...> Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив"
– Владимир Путин
В связи с празднованием Ураза-байрам в нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа дни с 31 марта по 1 апреля объявлены нерабочими. Торжественное богослужение сегодня с утра также проходит в Соборной мечети в Москве. Там состоится проповедь главы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтия Равиля Гайнутдина, а также коллективный намаз по случаю Ураза-байрам.
Азербайджан
В Азербайджане праздник носит название Рамазан. С окончанием поста верующих поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Дорогие сестры и братья! Передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам. Да примет Аллах ваш пост и молитвы. С праздником Рамазан!"
– глава государства
К поздравлениям в связи с Рамазаном также присоединилась первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Текст поздравления она разместила на своих страницах в социальных сетях.
"Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Пусть Всевышний примет ваши молитвы и пост, дарует всем людям здоровье и счастье, а нашему миру – спокойствие, благополучие и светлые дни!"
– Мехрибан Алиева
Казахстан
В Казахстане Праздник разговения называется Ораза айт. Поздравляя соотечественников, президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман.
"В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы"
– президент РК
Он добавил, что данный праздник глубоко созвучен исконным ценностям казахстанского народа.
"И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана! Желаю всем счастья и благополучия!"
– Касым-Жомарт Токаев