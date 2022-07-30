Последний поход Джелал ад-Дина

Сергей Рюмин

900 лет назад начался последний поход одного из самых харизматичных героев восточного Средневековья - старшего сына хорезмшаха Мухаммеда II - Джелал ад-Дина Мангуберди. Расскажем, почему личность Джелал ад-Дина остается одной из самых интересных и привлекательных в истории восточного Средневековья.

Бесстрашный воин, бросивший вызов самому Чингисхану, жестокий правитель и не слишком искушенный дипломат – все эти качества сочетались в одном человеке, ставшем символом беспокойного времени.

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Государство Хорезмшахов

В начале ХIII столетия государство Хорезмшахов находилось на вершине своего могущества. Никто из правителей соседних стран не мог соперничать с Мухаммедом в богатстве и воинской силе. Однако внутренне положение подвластных земель было нестабильным. Войско Мухаммеда состояло из племенных отрядов, которые враждовали друг с другом. При дворе Хорезмшаха плелись бесконечные интриги, которые ослабляли центральную власть. Региональные наместники считали себя полноправными хозяевами провинций и зачастую не исполняли указы правителя. В каком-то смысле это был колосс на глиняных ногах.

Хотя Джелал ад-Дин был старшим сыном правителя, его статус при дворе оставался неопределенным. В качестве наследника престола активно продвигалась кандидатура Узлаг-хана – младшего сына Мухаммеда от кыпчакской ханши. Местная элита и семья правителя чувствовали, что отец не слишком доверяет наследнику, который с юных лет демонстрировал чрезмерную независимость. К тому же его мать происходила из туркменского рода, а хорезмийская знать с подозрением относилась к представителям этого племени. В дальнейшем основу войска Джелал ад-Дина составили именно туркменские отряды, которым наш герой доверял.

Сам наследник считал себя тюрком, «малосведущим в арабском языке». Поэтому при дворе он чувствовал себя абсолютно чужим. Отец не любил его, но и не отпускал от себя. Главным увлечением молодого принца стали охота и совершенствование своих воинских навыков. Современник писал о нем:

Что касается его храбрости, то, чтобы сказать о ней, достаточно упомянутых мной его битв. Это был лев среди львов и самый отважный среди своих смельчаков-всадников.

© Фото: Banwarí Khúrd, Dharm Dás/общественное достояние

Вторжение монголов

Вторжение монголов в Среднюю Азию стало роковым для государства Хорезмшахов. Разведка, проведенная силами нескольких монгольских туменов в 1218 году, была отбита при деятельном участии Джелал ад-Дина. Однако в дальнейшем Хорезмшах не стал концентрировать свои войска в момент вторжения свежих отрядов Чингиз-хана, а распределил их по крепостным гарнизонам в Ходженте, Бухаре, Мерве, Ургенче.

Судя по всему, Мухаммед не доверял своим полководцам, опасался возможных мятежей со стороны кыпчакских беков и полагал, что кочевникам не взять мощные крепостные стены. Источники приводят слова Джелал ад-Дина с резкой критикой действий отца:

Рассеять войско по всему государству и показать хвост противнику, которого еще не встретил, более того, который еще не выступил из своей земли, - путь жалкого труса, а не могущественного господина

Но мнение сына ничего не изменило.

Действительно, это была роковая ошибка, которая привела к полному разгрому цветущих городов среднеазиатского Востока. Отряды Хорезмшаха были разбиты по частям, города захвачены, благодаря китайским стенобитным машинам. За один год все было кончено.

После смерти Мухаммеда борьбу против монголов возглавил его наследник Джелал ад-Дин, которому, со слов самого преемника, был завещан престол. Так или иначе, но он был единственный достойный противник завоевателей. Джелал ад-Дину исполнился всего 21 год, но боевой опыт, неукротимый нрав и преданность войска делала его опасным для монголов. Плацдармом для борьбы с противником новый Хорезмшах выбирает окраинные провинции Ирана. В новое войско вступают отряды туркмен, карлуков, афганцев. Разгром монгольских войск (4 туменов) в 1221 году при Парване (ныне провинция на территории Афганистана) стал самым ярким событием на боевом пути Джелал ад-Дина. Причем поражение потерпел не простой военачальник, а приемный брат Чингисхана Шиги-Кутугу нойон.

Арабские авторы указывают на необычайную ожесточенность противостояния монголов и Джелал ад-Дина. Стороны не щадили пленных, которых подвергали мучительным пыткам. Менялся в ходе борьбы и характер молодого Хорезмшаха, который видел в жестокости эффективное средство для борьбы с завоевателями. Достаточно жестко и не всегда дипломатично он вел себя и по отношению к союзникам.

Это было серьезной ошибкой. Вследствие не проясненной причины отряды пуштунов и кипчаков (есть версия про разногласия при дележе добычи) покидают войско Хорезмшаха, что предопределило поражение хорезмийцев в решающем сражении. Джелал ад-Дин потерял почти половину войска еще накануне битвы и был разгромлен самим Чингисханом на реке Инд. Чингисхан заблаговременно направил свой отборный отряд в хорезмийский тыл и этот внезапный удар привел к обрушению всех соединений Джелал ад-Дина. В плен попал его маленький сын, которого монгольский правитель казнил, а семья и гарем погибла в момент переправы.

Источники сообщают, что сам Хорезмшах смог перебраться на противоположный берег и Чингисхан, увидев спасение врага, якобы сказал, обратившись к своим сыновьям:

Вот о каких сыновьях мечтает каждый отец!

Кавказский поход

Кавказский поход Джелал ад-Дина готовился как продолжение борьбы с монголами и расширение владений Хорезмшаха. В 1225 году Джелал ад-Дин с юга вторгся в пределы северного Ирана, а затем перенес боевые действия на территорию современного Азербайджана. За короткое время власть Джелал ад-Дина признала Гянджа, Барда, Шамкир.

Но эти успехи носили временный характер, туркменское войско таяло в непрерывных боях, кыпчаки были ненадежны, а местное население - враждебно Джелал ад-Дину. Его действия становились все более жестокими. Когда в 1226 году он захватил грузинскую столицу Тбилиси, то, по свидетельству Ибн ал-Асира, в городе спаслись только те, кто принял ислам и произнес изречение Корана:

Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед Пророк его.

Не случайно, что мост через Куру стал называться «мостом десяти тысяч тифлисских мучеников».

© Фото: 14th century author/общественное достояние

Эволюция бесстрашного воина в жестокого правителя окончательно свершилась. Можно победить в сражении, но невозможно управлять на крови. Каждый новый успех Хорезмшаха множил число его врагов. Дипломатические просчеты привели к тому, что против Джелал ад-Дина образовалась мощная коалиция, включавшая румского и египетского султана. В 1230 году они окончательно разбивают войско беспокойного Хорезмшаха. Год спустя он погибает в горах Курдистана.