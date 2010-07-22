Как армяне отмечают традиционные праздники влюбленных, защитников и женщин?

Армяне любят праздники: только официальных в стране больше 20. Среди традиционных армянских праздников есть и те, которые роднят армян с другими народами. Расскажем, как в Армении празднуют День влюбленных и почему День защитника отечества празднуется в январе, а женский день - в апреле?

Терендез как День всех влюбленных

Отмечаемый в мире День святого Валентина, несмотря на католическое происхождение, празднуется как День всех влюбленных и во многих православных странах. Армянский праздник Терендез и День святого Валентина отмечаются 14 февраля. Традиционный языческий армянский праздник, который не встретил отторжения со стороны Армянской церкви, подразумевает чествование тех, кто готов вступить в супружеские отношения. Ночью во всех дворах Армении зажигаются костры, через которые будущие молодожены, недавно поженившиеся, обрученные или просто влюбленные к утру должны перепрыгнуть. Ритуал символизирует очищение от всех болезней, поэтому если одежду невесты обжигают языки пламени, то считается, что с ее кусочками сгорят все недуги. Прыгать через костер нужно взявшись за руки. Если их разомкнуть, то брак будет некрепким. Впрочем, современные армяне тоже дарят друг другу обычные валентинки.

Два Дня защитника Отечества

Хотя памятная дата 23 февраля в некоторых странах бывшего СССР обрела статус Дня защитника отечества, в Армении этого не произошло. Профессиональный праздник военнослужащих армянской армии отмечается ежегодно 28 января. Эта дата приурочена к принятому в 1992 году постановлению «Об обороне», которое де-юре провозгласило создание армянской армии. Тем не менее 23 февраля в стране отмечается неофициально, поскольку многие мужчины старшего поколения проходили воинскую службу в рядах советской армии. Таким образом, они отмечают день защитника отчества, по старому и по новому стилю. Правда, в Армении не принято дарить мужчинам носки и средства личной гигиены на праздник.

День красоты и материнства как Международный женский день

Традиция отмечать Международный женский день 8 марта - одна из немногих, сохранившихся с советских времен. Правда, и его суверенные власти Армении попытались заменить другой памятной датой. В 1995 году в стране был введен праздник День красоты и материнства, но традиция отмечать женский день 8 марта оказалась настолько прочной, что властям пришлось сохранить обе даты. Теперь 8 марта в стране именуется Днем женщин, а 7 апреля - Днем материнства и красоты. В итоге армяне совместили обе весенние даты в один сплошной праздничный месяц.

С 8 марта по 7 апреля армянки кроме традиционных поздравлений и подарков от родных и любимых, получают массу привилегий от различных учреждений. В магазинах действуют скидки на товары приобретаемые женщинами, рестораны и кафе подстраивают меню под женские предпочтения, а банки предоставляют выгодные кредиты на привилегированных условиях, а в крупных городах республики, таких как Ереван, Гюмри, Ванадзор, местные мэрии формируют группы молодых людей, которые дарят всем женщинам цветы на улицах.