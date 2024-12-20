Вестник Кавказа

Зачем США Центральная Азия?

Екатерина Винник
Астана экспо
© Фото: Игорь Лепёхин
Отношения между США и Центральной Азии до недавнего времени развивались неспешно. Но новая администрация Трампа заявила о готовности углублять связи со всеми пятью центральноазиатскими странами. Насколько возможно их сближение с США, зачем Трампу сотрудничество с регионом и какую выгоду могут получить 5 государств от партнерства с Вашингтоном?

Что такое формат C5+1?

Отношения между США и Центральной Азией в основном поддерживаются в рамках дипломатического формата C5+1, где С5 - это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а +1 - Америка. Такой формат  в 2015 году при администрации Барака Обама придумал госсекретарь Джон Керри, первый американский высокопоставленный чиновник, посетивший все государства Центральной Азии после 1992 года. 

США, Центральная Азия и Китай 

На саммитах C5+1, которые регулярно проводились с 2015 года, стороны обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, углубления экономических и торговых связей, технологического сотрудничества и климатических изменений. В начале 2021 года Казахстан, Узбекистан и США договорились о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства с целью вложить более миллиарда долларов на развитие проектов в частном секторе и укрепление экономического партнерства в регионе. В целом до 2023 года задачей американских властей было снизить влияние Китая на Центральноазиатский регион, не в последнюю очередь за счет инвестиций и финансирования различных программ и проектов, в том числе через USAID. 

Дворец мира и согласия
© Фото: Игорь Лепёхин

США, Центральная Азия и Россия

С 2022 года вектор США в Центральной Азии на фоне санкций в отношении России меняется: приоритетом становится снижение влияния Москвы в регионе. В 2023 году саммит C5+1 был впервые проведен на уровне глав государств в Нью-Йорке, а в 2024 году Алматы принял первый бизнес-форум B5+1, на котором обсуждались перспективы расширения бизнес-сотрудничества между США и странами Центральной Азии в сфере транспорта, электронной коммерции, туризма, зеленой энергетики и сельского хозяйства. 

Зачем США нужна Центральная Азия?

Впервые относительно четко интересы США в центральноазиатском регионе были обозначены на фоне украинского кризиса. Ограничения, введенные против России, дали Вашингтону возможность по-новому взглянуть на Центральную Азию, которая, в первую очередь: 

  • партнер в создании международных торговых коридоров в обход России
  • источник ценных ресурсов, в том числе нефти, а также критически важных минералов и редкоземельных металлов. 

Зачем Центральной Азии США?

Для стран Центральной Азии партнерство с США, это, прежде всего, возможности торговли и инвестиции. 

  • Казахстан, в частности, за последние четыре года увеличил торговый оборот с США до $3,3 млрд
  • Узбекистан, который Вашингтон считает главным военным партнером в регионе, развивает стратегическое партнерство с США. Кроме того, Ташкент надеется на поддержку США в рамках процесса вступления в ВТО. 
  • Туркменистан развивает бизнес-связи с американскими компаниями в сфере машиностроения, сельского хозяйства и управления водными ресурсами. 
  • Отношения между Киргизией и США фактически сошли на нет после закрытия в 2014 году американской военной базы в Манасе, тем не менее по состоянию на 2024 год Вашингтон вложил не мене $50 млн в медицинские, социальные, образовательные и другие программы в стране. 
  • Таджикистан, как и Киргизия, в основном получал финансовую помощь от США в рамках многочисленных программ USAID.
Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России

Администрация Трампа и Центральная Азия

Неделю назад Марко Рубио, госсекретарь США, провел телефонный разговор с узбекским министром иностранных дел, Бахтиером Саидовым. Во время беседы он выразил необходимость продолжения сотрудничества в рамках формата C5+1 для поддержки ”мирной и процветающей Центральной Азии”, а также подчеркнул важность партнерства для ”взаимовыгодных инвестиций в критически важные полезные ископаемые и мирные ядерные технологии США”. 

Как будут дальше развиваться отношения между США и Центральной Азией? 

Несмотря на явное стремление Вашингтона укрепить свое положение в регионе Центральной Азии, как минимум, за счет связей с Казахстаном и Узбекистаном, на пути к еще большему потеплению стоит Поправка Джексона-Вэника, которая препятствует полноценным, в первую очередь, торговым отношениям. Поправка 1974 года определяет торговые барьеры для нерыночных экономик и означает более высокие пошлины на экспорт в США, а также ограничения в сфере инвестиций и кредитных гарантий.

 

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале февраля демократ из Палаты представителей Джимми Панетта внес на рассмотрение Конгресса двухпартийный законопроект о Модернизации торговли между США и Казахстаном, в том числе за счет отмены Поправки Джексона-Вэника и утверждения статуса ”постоянных нормальных торговых отношений”. 

Марко Рубио во время слушания по утверждению своей кандидатуры на пост госсекретаря тоже подчеркнул необходимость отказаться от Поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана и Узбекистана, а сенатор-республиканец Стив Дэйнс, на том же слушании отметил, что США ”нужно больше друзей в Центральной Азии”, где, помимо всего прочего, ”четвертые по объему запасы природного газа в мире”. 

В случае отмены поправки, скорее всего, центральноазиатские государства, прежде всего Казахстан и Узбекистан, не станут противиться большему сближению с США, особенно если оно будет экономически выгодно для региона. 

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