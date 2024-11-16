Зачем Ирану Центральная Азия?

Центральная Азия становится новым приоритетом Ирана. За счет нее Тегеран пытается укрепить свои позиции в мире через развитие углеводородных проектов и расширение торговых маршрутов. Рассмотрим, какие торговые и логистические возможности привлекают ИРИ и что мешает реализации проектов.

Геополитическое положение Центральной Азии открывает широкие перспективы для развития иранских транспортно-логистических проектов. Это обусловлено необходимостью альтернативных маршрутов в условиях международных санкций и ограниченного доступа к мировым рынкам. Коридоры, соединяющие Центральную Азию с Ираном, могут обеспечить более быстрый и экономичный доступ к Черному и Средиземному морям.

Транспорт

Так, международный транспортный коридор «Север-Юг», который связывает Иран с Россией и Индией через Центральную Азию, позволяет сократить время и издержки по сравнению с традиционными морскими путями и укрепляет взаимодействие Тегерана с центральноазиатскими государствами. Участие в развитии этого коридора укрепляет позиции Ирана в регионе и делает его значимым транзитным игроком.

Углеводороды

Запасы нефти и природного газа в странах Центральной Азии открывают значительные перспективы для сотрудничества. Казахстан и Туркменистан активно экспортируют свои углеводороды на мировые рынки, и Иран хочет их партнером по добыче и транзитным узлом для этих ресурсов. Симбиоз энергетических интересов позволяет совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты, направленные на диверсификацию экспорта углеводородов.

Ставка на Туркменистан

Особые надежды Тегеран возлагает на Ашхабад.

Во-первых, Туркменистан является одной из соседних стран, и соседи всегда в приоритете внешней политики Ирана. Во-вторых, Туркменистан — почти единственная соседняя с нами страна, не несущая никаких угроз безопасности. В-третьих, существует значительное взаимное геоэкономическое сотрудничество в области энергетики, транспорта и торговли. Всё это делает Туркменистан очень важным направлением. Туркменистан долгое время был одним из основных торговых партнеров Ирана, но по различным причинам показатели сократились. Несмотря на рост в последние годы, товарооборот между двумя странами все еще на 20-25% меньше по сравнению с 2015 годом. Восстановление торговых обменов с Ашхабадом может стать одной из очень важных целей президента Масуда Пезешкиана

- Омид Рахими, иранский эксперт по вопросам Центральной Азии.

Что мешает проектам?

У Ирана нет со странами Центральной Азии исторических и религиозных противоречий, что позволяет выстраивать предсказуемые отношения. Взаимодействие Тегерана с Ашхабадом призвано продвинуться и в решении афганского вопроса. Иран хочет получить выгоды от транзита и торговли через Афганистан, находящийся под властью талибов. Среди препятствий для реализации проектов

Конкуренция за доступ к рынкам и транспортным коридорам в регионе остается высокой. Политическая нестабильность и внутренняя борьба в некоторых центральноазиатских странах создают угрозу для долгосрочных проектов. Главной же проблемой остаются санкции, которые влияют на способность Ирана привлекать инвестиции для реализации крупных инфраструктурных проектов.