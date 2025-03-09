Дагестан предупредили о лавиноопасности

В МЧС Дагестана сообщили о возможной лавиноопасности. Жителей республики призвали воздержаться от поездок на опасные участки.

В горах Дагестана до вечера завтрашнего дня прогнозируется лавиноопасность, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В спасательном ведомстве заявили, что сход лавин возможен с 18:00 часов 31 марта по 18:00 часов 1 апреля. Там предупредили о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В министерстве призвали местных жителей отказаться от поездок и походов на опасные участки, а также проявлять бдительность и осторожность.