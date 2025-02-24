О лавиоопасности в горах сообщили в Дагестане

МЧС Дагестана предупредило граждан о лавиноопасности в горах. Жителей призвали соблюдать осторожность и воздержаться от походов.

На ближайшие сутки в дагестанских горах объявлена лавиноопасность, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве заявили, что, лавинная опасность ожидается в период с 18:00 9 марта до 18:00 10 марта, есть вероятность схода лавин, связанная с потеплением после снегопадов.

В МЧС также предупредили о возможных чрезвычайных происшествиях, связанных с повреждением зданий и сооружений, а также затруднениях в работе транспорта.

Министерство призвало местных жителей соблюдать осторожность и воздержаться от походов в горы.