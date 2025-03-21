Вестник Кавказа

Яблоки из КЧР стали популярнее на внутреннем рынке

Яблоки из КЧР стали популярнее на внутреннем рынке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КЧР стала одним из лидеров по поставкам яблок в регионы страны. Отгрузка плодов выросла многократно с начала года.

Яблоки из Карачаево-Черкесии пользуются спросом в этом году в стране: отгрузка в другие регионы возросла в 13 раз, поведало региональное управление Россельхознадзора. 

"Фрукты прошли лабораторные исследования и соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям РФ. На продукцию оформлен 141 карантинный сертификат" – Россельхознадзор

Сообщается, что ведомство проверило более 2 тыс тонн плодов из республики с начала года. 

Напомним, что в прошлом году в КЧР был зафиксирован рост сбора яблок почти на 20%.

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