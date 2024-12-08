Вестник Кавказа

В КЧР будут праздновать День многодетной семьи

В КЧР будут праздновать День многодетной семьи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии в скором времени появится еще один праздник – парламентарии республики на своем заседании сегодня одобрили введение праздника, который будет отмечаться в сентябре.

Депутаты Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии (КЧР) на своем сегодняшнем заседании одобрили учреждение в республике нового праздника - Дня многодетной семьи, планируется, что праздновать его будут в сентябре, сообщили в парламенте региона.

"Введение в республике Дня многодетной семьи в календарь праздничных мероприятий республики будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности"

- парламент Карачаево-Черкесии

Предварительно датой, в которую будет отмечаться новый праздник, ожидается третье воскресенье сентября, окончательно законопроект, будет рассмотрен на следующем заседании регионального заксобрания, передает "Интерфакс".

Необходимость такого праздника назрела давно – семьи в регионе в основном многодетные, и задача нового праздника – обратить внимание общественности на огромную роль, значимость и престиж многодетных семей, обеспечив им поддержку государства в реализации их планов.

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