Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия заняла первое место в акции "Вода России"

Карачаево-Черкесия заняла первое место в акции "Вода России"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-Черкесия стала победителем Всероссийской акции "Вода России". В регионе очистили от отходов более 1,5 тыс км берегов водоемов.

В текущем году КЧР стала лидером акции "Вода России". Регион стал стал лучшим по километражу очищенных от мусора берегов. Об этом поведал глава республики Рашид Темрезов. 

Сообщается, что волонтеры обследовали более 1,5 тыс км береговой линии рек и озер. 

Отмечается, что в республике провели порядка 400 экологических мероприятий по защите берегов рек. Общее число принявших в них участие активистов превысило 300 тыс человек. 

Отметим, что акция "Вода России" проходит с 2014 года. В экологических мероприятиях за это время поучаствовали более 9 млн человек. Активисты очистили более 10 тыс водоемов.

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