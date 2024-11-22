Вестник Кавказа

Урожай яблок в КЧР оказался больше прошлогоднего

Урожай яблок в КЧР оказался больше прошлогоднего
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фермеры в Карачаево-Черкесии увеличили показатели по сбору яблок в текущем году, вырастив более 25 тыс т плодов. Это стало возможно за счет увеличения площади садов.

Свыше 25 тыс т яблок собрали с садов на территории Карачаево-Черкесии, что на 18% больше прошлогодних показателей, рассказали в республиканском Минсельхозе.

Роста урожайности яблок в республике смогли добиться благодаря расширению садов интенсивного типа. Сейчас их площадь - 1 тыс га. За 5 лет она увеличится в 3 раза.

В министерстве подчеркнули, что за последние годы КЧР смогла втрое увеличить объем производства фруктов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Архыз и Домбай примут фестиваль &quot;Притяжение&quot;

Архыз и Домбай примут фестиваль "Притяжение"

В канун Нового года в &quot;Архызе&quot; откроется обновленный отель

В канун Нового года в "Архызе" откроется обновленный отель

Опасность лавин объявили в горах КЧР

Опасность лавин объявили в горах КЧР

Тысячи цветов украсят Черкесск к юбилею

Тысячи цветов украсят Черкесск к юбилею

Трем высокогорным селам в КЧР вернули свет

Трем высокогорным селам в КЧР вернули свет

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет &quot;Лыжная стрела&quot;

Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники пойдет "Лыжная стрела"

Прерванное из-за снегопада энергоснабжение поселений восстанавливают в КЧР

Прерванное из-за снегопада энергоснабжение поселений восстанавливают в КЧР

В КЧР начали снос гостиницы &quot;Аманауз&quot;

В КЧР начали снос гостиницы "Аманауз"

Участок дороги между Ставропольем и КЧР открыли после снегопада

Участок дороги между Ставропольем и КЧР открыли после снегопада

Талисманом курорта &quot;Архыз&quot; стала кавказская рысь

Талисманом курорта "Архыз" стала кавказская рысь

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы