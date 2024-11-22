Урожай яблок в КЧР оказался больше прошлогоднего

Фермеры в Карачаево-Черкесии увеличили показатели по сбору яблок в текущем году, вырастив более 25 тыс т плодов. Это стало возможно за счет увеличения площади садов.

Свыше 25 тыс т яблок собрали с садов на территории Карачаево-Черкесии, что на 18% больше прошлогодних показателей, рассказали в республиканском Минсельхозе.

Роста урожайности яблок в республике смогли добиться благодаря расширению садов интенсивного типа. Сейчас их площадь - 1 тыс га. За 5 лет она увеличится в 3 раза.

В министерстве подчеркнули, что за последние годы КЧР смогла втрое увеличить объем производства фруктов.