Почему американское кино так привлекательно?

Александр Клемент

Американский кинематограф - механизм воздействия на умы зрителей. Именно ему принадлежит огромная роль в создании благоприятного имиджа США. Расскажем, какими средствами это достигается.

Главным впечатлением для человека, впервые приехавшего в США, будет контраст между ожиданием и реальностью. Часто в своих ожиданиях мы руководствуемся стереотипами, навязанными средствами массовой информации, или собственными иллюзиями, подогреваемыми надеждой. Чтобы разглядеть это несоответствие надо обладать изрядной долей критического мышления и склонностью к анализу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распространение идеализированных представлений

Кино способно расслабить сознание зрителя, поощрить его отдаться во власть собственного воображения. Большинство начинает ассоциировать увиденную на экране картинку с реальной жизнью.

Продукты американской киноиндустрии стали неотъемлемой частью жизни людей вне зависимости от их возраста, вероисповедания и национальной принадлежности. Это касается практически всех стран мира, ведь для распространения своего образа жизни и мыслей, крайне важна возможность охватить широкую иностранную аудитории.

Распространение идеализированных представлений об американском образе жизни формируется на основе просмотренного нами кинематографического материала. Кинематограф рассматривается как механизм публичной дипломатии, рассчитанный на иностранную аудиторию.

США вообще можно назвать самой успешной страной в плане создания собственного имиджа, и этому у них можно поучиться многим странам, которые, даже обладая рядом преимуществ по сравнению с США, не могут качественно их преподнести.

© Фото: Joe Haupt/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Идея борьбы со злом героя-одиночки

Как правило в американских фильмах зрителей привлекает идея, что со злом и несправедливостью можно бороться и побеждать. Создается впечатление, что в отличие от подавляющего большинства стран, в США человек может победить государственную машину. Это достигается в том числе хорошей игрой актеров. В свое время Ален Делон делил артистов на актеров и комедиантов, утверждая, что вторые играют, а первые просто живут на экране. Американские актеры зачастую настолько вживаются в образ, что мы безоговорочно верим и им и тому, что тому, что они пытаются до нас донести. А доносят они чаще всего прекрасную американскую сказку.

Еще со времен Второй Мировой войны, когда стало понятно, как благотворно может влиять кинематограф на происходящие в мире грандиозные события, когда киноиндустрия оказывала поддержку в информационной кампании антигитлеровской коалиции, это влияние кинематографа прагматичные американские политики взяли его на вооружение.

© Фото: Runner1616/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Особенности фильмов о войне

Большая роль принадлежала кинематографу и в создании привлекательного образа западного мира в целом и США в частности и во времена холодной войны. Зритель выходил из кинозала с горящими глазами, под впечатлением прекрасно снятого американского кино, ужасаясь в глубине души «убогой» жизни и окружающим его реалиям.

Американские фильмы о войне базируются на том, что вооруженные силы США имеют полное право проводить военные операции в любой точке планеты. Часто это показывается как бы с критической оценкой происходящего, но почему-то у зрителя все равно остается ощущение справедливости установления порядка силовым путем.

Официальной цензуры как таковой в США нет, но явно существует некая неофициальная договоренность между воротилами киноиндустрии и власти предержащими, которая хорошо укладывается в современный тренд победившего крупного капитала.